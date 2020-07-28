В Петербурге нашли расчлененное тело рэпера из Украины

Сегодня, 13:56

Анна Морозова

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В Петербурге нашли расчлененное тело рэпера из Украины
Украинский рэпер Энди Картрайт

В среду вечером в одной из квартир на Невском проспекте Петербурга было обнаружено расчлененное тело украинского рэпера Энди Картрайта. Там же была найдена и супруга погибшего, которая была задержана. Об этом сообщил источник из силовых структур. Жена мужчины рассказала, что он умер четыре дня назад от передозировки наркотиков. Она призналась, что сама расчленила и упаковала в пакеты тело. Женщина объяснила свой поступок тем, что она опасалась за его репутацию, поэтому решила инсценировать пропажу известного рэпера. С места происшествия были изъяты нож, разделочная доска, пластиковый таз. Подозреваемая в убийстве была задержана.

В местных СМИ сообщается, что погибший был андеграунд рэп-исполнителем из Украины, участником Versus Battle. Настоящее имя музыканта Александр Юшко, а его творческий псевдоним Энди Картрайт. На момент смерти мужчине было 30 лет.

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