Кузбассовец убил бывшую жену за то, что она спокойно пережила расставание с ним

Сегодня, 16:02

Анна Морозова

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Кузбассовец убил бывшую жену за то, что она спокойно пережила расставание с ним

42-летний житель Новокузнецка убил свою бывшую супругу за то, что она устроила свою жизнь без него.

По данным следственного управления СК России по Кемеровской области, 5 апреля в одной из квартир города случился пожар. Запах гари почувствовала 10-летняя девочка, вернувшаяся домой с прогулки. Она не стала заходить в квартиру и позвала на помощь соседей. Соседи вызвали спасателей, которые потушили возгорание. В квартире была обнаружена мертвой 37-летняя мама девочки. На пострадавшей были обнаружены множественные колото-резаные ранения. В ходе оперативного расследования установили, что у погибшей была ссора с бывшим мужем накануне пожара.

Уроженец Таджикистана был задержан в апреле. Он частично признал свою вину. Мужчина рассказал, что не собирался убивать бывшую супругу. Убийца отметил, что был зол на то, что женщина устроила свою жизнь без него. Он считает, что она должна была страдать, бросить работу и вообще не смочь без него жить.

На данный момент открытое уголовное дело с доказательной базой и обвинительным заключением передано на рассмотрение в суд.

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