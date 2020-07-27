В Сочи блогер голым пробежался по городу и попал в полицию

Сегодня, 12:51

Ольга Громова

0

Image 16+
В Сочи блогер голым пробежался по городу и попал в полицию

Блогер Виктор, приехавший в Сочи отдыхать из другого города, устроил голый забег по городу. Теперь он вместо того, чтобы нежиться на солнышке, должен изъясняться с сотрудниками полиции. По приезду в Сочи блогер Виктор во время общения со своими подписчиками в социальной сети пообещал выполнить одно их желание. Фолловеры захотели, чтобы парень голым пробежался по городу.

Молодой человек оказался не робкого десятка и согласился. В чем мать родила он выбежал на улицу и начал голым рассекать по городу. Отдыхающие и местные жители были удивлены, увидев голого юношу. Кто-то крутил пальцем у виска, а кто-то поспешил снять происходящее на видео. Вначале ролик опубликовал сам Виктор, потом и очевидцы слили в сеть несколько видео, где он нарушил правила дорожного движения в автомобильном потоке и устроил еще один «голый забег».

Ролики с голым блогером заинтересовали и сочинских полицейских. Они изучили их и разыскали любителя нагих пробежек. На него были составлены несколько административных протоколов по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона». После задержания блогер раскаялся и на камеру извинился за свои поступки.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В Свердловской области была установлена попытка похищения тела умершего от коронавируса

Вчера, 12:30

Число жертв в утонувшей в оросительном канале под Волгоградом машине достигло восьми

27-07-2020, 15:47

От взрыва бочек с квасом в Петербурге пострадал человек

26-07-2020, 16:15

Пропавший в Крыму 3-летний мальчик найден мертвым

26-07-2020, 14:02

Под Белгородом жена убила и забетонировала мужа после 20 лет брака

26-07-2020, 13:39

В Ростовской области из роддома похитили новорожденного

25-07-2020, 16:22

У здания гостиницы «Прибалтийская» в Петербурге лежит труп

25-07-2020, 16:22

В Петербурге полиция задержала актеров массовки в милицейской форме

25-07-2020, 13:30

В Подмосковье волчица с бешенством напала на двух женщин

23-07-2020, 14:37

В Люберцах сотрудники уголовного розыска похитили у подозреваемых более 6 миллионов рублей

23-07-2020, 13:41

В Подмосковье мужчина стрелял в годовалую девочку

23-07-2020, 12:17

В Москве задержана подозреваемая в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИКа

22-07-2020, 22:57

В Котласе в детсаду мальчиков насильно переодевали в платья

22-07-2020, 14:43

Появилось видео с места расстрела людей на похоронах в США

22-07-2020, 12:50

Призера Европы по бодибилдингу Александра Крупнова задержали по подозрению в растлении малолетней

22-07-2020, 11:34

Росгвардеец, отправивший солдата в кому, получил 2 года условно

22-07-2020, 08:19

Ирина Наумова сбежала из «Дома-2» и пожаловалась на насилие

21-07-2020, 19:39

В Перми «скорые» встали в длинную очередь из-за сломавшегося томографа

21-07-2020, 16:51

В Москве задержан подозреваемый в нападениях на женщин в Южном Бутово

21-07-2020, 12:44

В Геленджике группа мужчин избила отдыхающего в ходе конфликта

21-07-2020, 08:21

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров