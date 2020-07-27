В Сочи блогер голым пробежался по городу и попал в полицию

Блогер Виктор, приехавший в Сочи отдыхать из другого города, устроил голый забег по городу. Теперь он вместо того, чтобы нежиться на солнышке, должен изъясняться с сотрудниками полиции. По приезду в Сочи блогер Виктор во время общения со своими подписчиками в социальной сети пообещал выполнить одно их желание. Фолловеры захотели, чтобы парень голым пробежался по городу.

Молодой человек оказался не робкого десятка и согласился. В чем мать родила он выбежал на улицу и начал голым рассекать по городу. Отдыхающие и местные жители были удивлены, увидев голого юношу. Кто-то крутил пальцем у виска, а кто-то поспешил снять происходящее на видео. Вначале ролик опубликовал сам Виктор, потом и очевидцы слили в сеть несколько видео, где он нарушил правила дорожного движения в автомобильном потоке и устроил еще один «голый забег».

Ролики с голым блогером заинтересовали и сочинских полицейских. Они изучили их и разыскали любителя нагих пробежек. На него были составлены несколько административных протоколов по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона». После задержания блогер раскаялся и на камеру извинился за свои поступки.