В Москве однорукий охранник спас выпавшего с 7-ого этажа ребенка

На западе Москвы история с падением ребенка с высоты седьмого этажа закончилась чудесным спасением. Семилетний мальчик остался в живых благодаря мужчине с одной рукой, который работает охранником.

По информации газеты «Московский комсомолец», вместе с 29-летним сыном москвич патрулировал придомовую территорию. Во время обхода посмотрел вверх и замер - на уровне 7-ого этажа висел ребенок, держась рукой лишь за провод от спутниковой антенны.

Однорукий охранник быстро сбегал в бытовку и принес матрас, который постелил на месте падения, как он рассчитал.

Мальчик спустя несколько минут, как ему посоветовали, оттолкнулся от стены дома и разжал руки.

Место падения рассчитали правильно - ребенок упал на край матраса. Врачи диагностировали у него переломы и сотрясение мозга, но жизни потерпевшего ничего не угрожает.

Жильцы дома хотят, чтобы мужчину и его сына, которые в их глазах выглядят настоящими героями, наградили.