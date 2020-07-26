Под Петербургом дети нашли расчлененного мужчину

В Гатчинском районе Ленобласти обнаружено расчлененное мужское тело. На останки наткнулись дети, которые играли в зарослях, сообщает 47news.

Вечером в минувший понедельник информацию о страшной находке сообщили в полицию. Прибывшие на место происшествия члены следственно-оперативной группы увидели, что дети, которые играли за баней в зарослях борщевика неподалеку от дома №12 на Вырицком шоссе в поселке Пригородном, нашли часть мужской ноги (от стопы до колена), часть руки (от стопы до локтя), а также часть грудной клетки с шейными позвонками.

Эксперты предварительно установили, что погиб несчастный примерно месяц назад.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства его смерти и выясняют личность.