Под Петербургом дети нашли расчлененного мужчину

Сегодня, 16:14

Ольга Громова

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Под Петербургом дети нашли расчлененного мужчину

В Гатчинском районе Ленобласти обнаружено расчлененное мужское тело. На останки наткнулись дети, которые играли в зарослях, сообщает 47news.

Вечером в минувший понедельник информацию о страшной находке сообщили в полицию. Прибывшие на место происшествия члены следственно-оперативной группы увидели, что дети, которые играли за баней в зарослях борщевика неподалеку от дома №12 на Вырицком шоссе в поселке Пригородном, нашли часть мужской ноги (от стопы до колена), часть руки (от стопы до локтя), а также часть грудной клетки с шейными позвонками.

Эксперты предварительно установили, что погиб несчастный примерно месяц назад.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства его смерти и выясняют личность.

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