В Свердловской области была установлена попытка похищения тела умершего от коронавируса

Сегодня, 12:30

Сергей Нилов

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В Свердловской области была установлена попытка похищения тела умершего от коронавируса
Проведение эксгумации

Тело жителя города Краснотурьинска Станислава Еремеева, который погиб от COVID-19, перепутали в морге. Родственникам пытались выдать труп совсем другого человека. При этом был выкопан из могилы ошибочно похороненный краснотурьинец. Жительница Краснотурьинска Мария Мешкова и друг семьи Алексей провели всю ночь с 27 на 28 июля на городском кладбище, чтобы воспрепятствовать похищению тела. Во время прощания 25 июля близкие обнаружили, что им подменили родственника, одев совершенно постороннего человека в одежду покойного. После долгих поисков родственники покойного Еремеева нашли могилу, в которой он был погребен под именем Виктор Алексеев.

27 июля семья с трудом добилась эксгумации. Но после обращения к администрации кладбища, им ответили, "так вы же уже выкапываете". По словам дочери умершего, ночью, приехавшие на кладбище люди в машине скорой помощи хотели провести эксгумацию. При этом, разрешительных документов они не предъявили, но пытались уверить, что им разрешил провести процедуру главный врач больницы.

В больнице происшествие комментировать отказались, главврач от разговора отказался, сославшись на занятость. Следственный комитет по Свердловской области ситуацию никак не комментирует. Некоторое время назад, Общественная служба новостей сообщила о смерти врача в Уфе скандального РБК. Известно, что последнее время Елена Смирнова болела пневмонией.

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В Свердловской области была установлена попытка похищения тела умершего от коронавируса

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