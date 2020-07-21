Число жертв в утонувшей в оросительном канале под Волгоградом машине достигло восьми

Сегодня, 15:47

Ольга Громова

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Число жертв в утонувшей в оросительном канале под Волгоградом машине достигло восьми

Число погибших в автомобиле, который был обнаружен сегодня в Среднеахтубинском оросительном канале у садово-огородного товарищества в Волгоградской области, выросло до восьми. Об этом со ссылкой на информацию местные правоохранителей сообщило издание V1.RU. Ранее поступала информация о пяти жертвах.

Издание, которое ведет онлайн-трансляцию с месте происшествия, информирует, что на текущий момент машину уже достали из оросительного канала и поставили на берег. Срезана крыша автомобиля, после чего начался процесс извлечения тел. Вот тут-то и выяснилось, что в иномарке находились не пять человек, а восемь. Спасатели извлекли шестерых мертвых женщин и двоих мужчин.

Ранее сообщалось, что Renault Logan в оросительном канале близ СНТ «Степное-2» был найден утром сегодня. Предварительно удалось установить, что в промежутке между шестью и семью часами утра водитель не справился с управлением, в результате чего авто упало в канал. Не выжил во время этого ДТП никто из тех, кто находился в салоне транспортного средства.

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