Пропавший в Крыму 3-летний мальчик найден мертвым

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Ольга Громова

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Пропавший в Крыму 3-летний мальчик найден мертвым

Трехлетний мальчик, пропавший в поселке Строгановка Симферопольского района на полуострове Крым, найден мертвым. Об этом проинформировали в управлении МЧС Республики.

Министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов сообщил, что по факту гибели ребенка следователи начали расследование. Дело было возбуждено ранее по статье «Убийство», передает «МК».

Следов насилия на теле ребенка при осмотре экспертами обнаружено не было. Причину смерти установят патологоанатомы.

Трехлетний мальчик пропал вечером 24 июля. Ребенок гулял вместе со своей 6-летней сестрой возле дома. Родители не сразу заметили исчезновение ребенка. Когда увидели, что сына нет, сразу забили тревогу, а мать обратилась в полицию.

В поисках принимали участие полицейские, спасатели, отряд «Лиза Алерт».

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