Под Белгородом жена убила и забетонировала мужа после 20 лет брака

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Ольга Громова

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Под Белгородом жена убила и забетонировала мужа после 20 лет брака

39-летняя жительница Белгородской области призналась в убийстве своего супруга. Тело несчастного было обнаружено забетонированным в выгребной яме в пятницу, 24 июля.

По информации управления Следственного комитета, супруги прожили в браке более 20 лет - узами Гименея они связали себя в октябре 1999 года.

Женщина призналась, что союз не был счастливым. Муж был любителем спиртных напитков. Во время алкогольного опьянения он нередко поднимал не нее руку.

В августе 2019 года супруг снова пришел домой пьяным. Муж и жена начали ссориться. Похоже, это стало последней каплей и побудило женщину решиться на совершение тяжкого преступления.

«Когда супруг уснул, подозреваемая связала ему руки и ноги, надела на голову полиэтиленовый пакет и придавила подушкой. Когда муж уже перестал подавать признаки жизни, завернула тело в ковер, вынесла во двор и скрыла в выгребной яме», - рассказали подробности в Следкоме.

На следующий день после совершения преступления женщина вызвала бетономешалку и, чтобы скрыть все улики и следы, залила яму бетоном. А всем сообщила, что у нее пропал муж.

Лишь в феврале родные мужчины обратились в полицию с заявлением об исчезновении. Поиски пропавшего завершились недавно - извлечением его тела из бетона.

Жена погибшего задержана. В отношении ее возбуждено уголовное дело об убийстве.

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