У здания гостиницы «Прибалтийская» в Петербурге лежит труп мужчины. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает издание «Невские новости». В Сети уже появились жуткие кадры с места происшествия - видео опубликовано в паблике «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» ВКонтакте.

Мертвый мужчина лежит в окружении осколков. Картина характерна для падения с высоты. Издание со слов очевидцев пишет, что погибший находился в самой гостинице «Прибалтийская».

Неизвестно по какой причине, но он разбил окно. В этот момент мужчина не смог удержать равновесие и вместе с осколками упал вниз. Приземлился на асфальт. Травмы, полученные при падении, оказались несовместимыми с жизнью - он погиб прямо на месте происшествия.