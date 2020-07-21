В Ростовской области из роддома похитили новорожденного

В Сальске Ростовской области в местном роддоме произошло ЧП - похитили новорожденного ребенка. Об инциденте сообщил портал «161.ру» со ссылкой на информацию поискового отряда «Лиза Алерт Юг».

Предварительно известно, что малыша, который родился всего три дня назад, похитили в 03.15 ночи сегодня, 25 июля.

В данный момент ведутся поиски малыша.

По признакам преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека») начато уголовное производство. Дело на контроле у областной прокуратуры.

Приметы младенца: рост 52 см, вес 3,6 кг, глаза серые.

В роддоме изданию прокомментировать инцидент с похищением младенца отказались.

«Лиза Алерт Юг» в своей листовке с ориентировкой на новорожденного напоминает, что лицо, добровольно освободившее похищенного, может быть освобождено от уголовной ответственности, если в его действиях нет состава другого преступления.