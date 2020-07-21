В Петербурге полиция задержала актеров массовки в милицейской форме

Во время съемок сериала про милицию, которые проходят в Петербурге, были задержаны все артисты массовки. Об этом в сторис своего Instagram-аккаунта рассказал актер Гоша Куценко.
Он рассказал, что массовка в форме милиции была задержана на Английской набережной.
Об этой же ситуации рассказал и знакомый актера по имени Борис. Он отметил, что артистам их задержание объяснили близостью «верховного главнокомандующего».
Задержанные в отделении пробыли недолго. Один из них рассказал, что их задержали, поскольку во время съемок проходила репетиция парада ВМФ. Поэтому статистов увезли, чтобы они «не устраивали цирк».
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