В Петербурге полиция задержала актеров массовки в милицейской форме

Сегодня, 13:30

Анна Лисова

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В Петербурге полиция задержала актеров массовки в милицейской форме

Во время съемок сериала про милицию, которые проходят в Петербурге, были задержаны все артисты массовки. Об этом в сторис своего Instagram-аккаунта рассказал актер Гоша Куценко. 

Он рассказал, что массовка в форме милиции была задержана на Английской набережной. 

«Нормально? У нас были съемки милицейского кино. И массовка в форме милиции вышла на Английскую набережную. Подъехали люди в штатском и всех увезли… Федорцова в форме подполковника сейчас сюда внесли под плащ-палаткой. Нормально вообще?» — заявил Куценко.

Об этой же ситуации рассказал и знакомый актера по имени Борис. Он отметил, что артистам их задержание объяснили близостью «верховного главнокомандующего». 

Задержанные в отделении пробыли недолго. Один из них рассказал, что их задержали, поскольку во время съемок проходила репетиция парада ВМФ. Поэтому статистов увезли, чтобы они «не устраивали цирк».

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