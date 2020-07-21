В Подмосковье волчица с бешенством напала на двух женщин

В поселке Бабынино Шатурского района Московской области бешеная волчица напала на людей. Она сумела пробраться на участок частного дома и напала на мать и дочь. Вопреки ранениям, женщины сумели загнать животное в дом и вызвали скорую помощь и полицию. На место ЧП прибыли охотоведы, которые застрелили животное. Для подтверждения бешенства были взяты все необходимые анализы, которые и подтвердили этот диагноз. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. В связи с такой ситуацией обдумывают о введение карантинных мер по бешенству.