В Подмосковье мужчина стрелял в годовалую девочку

В Красногорске Московской области неизвестный мужчина стрелял в годовалую девочку. Инцидент произошел на улице, где гуляли ребенок и мать. О нем со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах сообщило Агентство городских новостей «Москва».

Мать ребенка рассказала, что она гуляла с маленькой дочкой на улице, когда между ней и незнакомцем возник словесный конфликт. В ходе пререканий мужчина достал газовый пистолет и дважды выстрелил из него - по женщине и ребенку. Девочке незнакомец попал по лицу. В срочном порядке ее с химическим ожогом груди, спины, шеи и руки, а также ожогом конъюнктивы I степени, доставили в детскую больницу. Девочка на данный момент находится в отделении хирургии, ей оказывают всю необходимую помощь. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.