В Москве задержана подозреваемая в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИКа

Сотрудники уголовного розыска и Главного следственного управления установили и задержали человека, который подозревается в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИКа Иды Шур. Это женщина 1951 года рождения, сообщают в СКР .

Тело Иды Шур с многочисленными колото-резаными ранами было найдено в ее собственной квартире на Кутузовском проспекте в Москве 19 июля.

При этом в СМИ появлялась разная информация. По одной, убитую преподавательницу обнаружила сиделка, которая пришла к ней домой. По другой, тревогу забила подруга Шур, которая не могла с ней связаться в течение двух дней. Полиция, получившая сигнал, вскрыла квартиру.

По факту убийства по статье 105 ч.1 было возбуждено уголовное дело. Подозреваемой вскоре будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

ТАСС узнал , что задержанная - в прошлом социальный работник. У Иды Шур она работала в 2016 году. После этого женщины общение не прекратили и периодически контактировали.

Ида Шур преподавала во ВГИКе более 50 лет.