В Котласе в детсаду мальчиков насильно переодевали в платья

Родители детей, посещавших один из детсадов Котласа, обратились в прокуратуру и местные органы образования с заявлением на неприемлемые действия работников учреждения. В качестве доказательной базы были приведены записи камеры наблюдения, размещенной в коридоре детсада. На кадрах ясно видно, как двух мальчиков ведут заведующая, соцпедагог и еще пара работников, причем дети переодеты в девичьи платья.

Произошедшее было объяснено следующим образом — мальчики начали баловаться, за что их отвели в младшую группу, где насильно переодели "под девочек" и вернули в свою группу. Здесь над переодетыми мальчиками начали насмехаться их сверстники.

Сейчас к виновным работниками детского садика применены административные меры наказания, но родители полагают, что сделано слишком мало, и подобные издевательства могут продолжиться.

Сейчас ситуация в этом дошкольном учреждении находится под личным контролем уполномоченной по правам ребенка по Архангельской области Ольги Смирновой.