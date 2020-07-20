Появилось видео с места расстрела людей на похоронах в США

Сегодня, 12:50

Ольга Громова

0

Image 16+
Появилось видео с места расстрела людей на похоронах в США
Стрельба возле похоронного бюро в Чикаго

Момент расстрела людей возле похоронного бюро в Чикаго (США) попал на видео. В сети появились кадры с камеры видеонаблюдения, где запечатлено, как неизвестные, высунувшись из автомобиля, начали палить по людям. На видео видно, что после того, как была открыта стрельба, люди бросаются врассыпную на улице. Многие просто мечутся и не понимают, что происходит, выглядят дезориентированными. Известно, что в результате инцидента в Чикаго огнестрельные ранения получили 14 человек. Большинство из них приехали на похороны. По данным полиции, некоторые из участников траурного мероприятия также открывали ответный огонь.

Подозреваемые, устроившие стрельбу в Чикаго, бросили свой автомобиль и попытались скрыться. Полиции удалось задержать одного из них. Поиски остальных продолжаются. По данным американских изданий, среди пострадавших в ходе перестрелки есть пациенты в критическом и тяжелом состоянии. О мотивах перестрелки в Чикаго информации по-прежнему нет.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Ирина Наумова сбежала из «Дома-2» и пожаловалась на насилие

Вчера, 19:39

В Перми «скорые» встали в длинную очередь из-за сломавшегося томографа

Вчера, 16:51

В Москве задержан подозреваемый в нападениях на женщин в Южном Бутово

Вчера, 12:44

В Геленджике группа мужчин избила отдыхающего в ходе конфликта

Вчера, 08:21

В Твери воспитатель детдома ударила ребенка за сорванный цветок

20-07-2020, 15:52

В Ишиме врач извлек из уха пациента живую улитку

20-07-2020, 14:06

Пара выпила с неизвестными в центре Москвы, после чего очнулась в Бутово без вещей и с кредитом

20-07-2020, 07:39

Экс-ведущую музканала изнасиловали в отеле в центре Москвы

18-07-2020, 10:39

Ливень затопил улицы и подтопил дома в Ростове

17-07-2020, 12:48

В Приморье гималайский медведь чуть не задрал пасечника

17-07-2020, 11:19

Сахалинка выложила в Сеть интимные фото соперницы, найденные в телефоне мужа

17-07-2020, 10:04

В США погиб 24-летний непобежденный боксер

17-07-2020, 08:19

В Петербурге лжеполицейский выманил у 90-летней старушки 500 тысяч рублей

16-07-2020, 12:38

Семейная пара в Мурманске на детской площадке избила полицейского

14-07-2020, 23:20

10-летний мальчик погиб в Тихвине, делая селфи на железнодорожном мосту

14-07-2020, 16:08

В Подмосковье погибла популярная мотоблогерша Ксения Никитина

11-07-2020, 19:28

В Башкирии трое подростков погибли в результате ДТП на трассе

11-07-2020, 13:17

В Башкирии убили 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны

10-07-2020, 10:23

В Петрозаводске девушка и парень едва не погибли в подвале, который залило кипятком

9-07-2020, 09:20

В Северной Осетии скончался мальчик, у которого похитили деньги на лечение

7-07-2020, 15:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров