Появилось видео с места расстрела людей на похоронах в США

Момент расстрела людей возле похоронного бюро в Чикаго (США) попал на видео. В сети появились кадры с камеры видеонаблюдения, где запечатлено, как неизвестные, высунувшись из автомобиля, начали палить по людям. На видео видно, что после того, как была открыта стрельба, люди бросаются врассыпную на улице. Многие просто мечутся и не понимают, что происходит, выглядят дезориентированными. Известно, что в результате инцидента в Чикаго огнестрельные ранения получили 14 человек. Большинство из них приехали на похороны. По данным полиции, некоторые из участников траурного мероприятия также открывали ответный огонь.

Подозреваемые, устроившие стрельбу в Чикаго, бросили свой автомобиль и попытались скрыться. Полиции удалось задержать одного из них. Поиски остальных продолжаются. По данным американских изданий, среди пострадавших в ходе перестрелки есть пациенты в критическом и тяжелом состоянии. О мотивах перестрелки в Чикаго информации по-прежнему нет.