Призера Европы по бодибилдингу Александра Крупнова задержали по подозрению в растлении малолетней

Абсолютный чемпион России по бодибилдингу 2016 года, призер Европы, популярный в стране тренер и модель Александр Крупнов задержан. Правоохранители подозревают его в растлении несовершеннолетней, сообщил телеканал Рен ТВ. По предварительной информации, 33-летний бодибилдер познакомился с 15-летней девочкой в социальной сети. Неизвестно, как долго они общались, но сообщения были очень откровенными.

Когда родители обнаружили интимную переписку 15-летней дочери со взрослым мужчиной, сразу же обратились с заявлением в полицию. Стражи порядка пришли на съемную квартиру спортсмена, но он не хотел открывать им дверь. Последнюю пришлось вскрывать. Александра задержали. Телеканал отмечает, что у Крупнова в профессиональной среде репутация очень хорошая. Он проводит тренировки не только в спортзалах, но занимается и с публичными личностями. Среди них - жена Стаса Костюшкина.