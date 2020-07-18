Ирина Наумова сбежала из «Дома-2» и пожаловалась на насилие

На популярном проекте «Дом-2» происходят жуткие вещи, о которых раньше никто не рассказывал. Как недавно стало известно, 23-летняя жительница Челябинска Ирина Наумова прошла кастинг и стала участницей реалити-шоу «Дом-2». Однако она пожаловалась на насилие, с которым столкнулась на проекте. По словам девушки, при попытке уйти ее стали избивать. Ирине, которую удерживали силой, удалось сбежать с территории шоу. Она обратилась в полицию, потребовав открыть уголовное дело, но получила отказ. Однако девушка на этом не остановилась. Со своей проблемой она пришла к депутату Госдумы Владимиру Бурматову.

По словам Наумовой, она чувствовала себя в клетке или в западне. Однажды ее заперли на ночь с другим участником проекта. Ирине пришлось выломать окно и выбраться из здания. На улице на девушку набросились восемь сотрудников проекта, которые «порвали куртку, толкали и таскали ее за волосы».

Наумову отпустили, только, когда узнали, что она вызвала полицию. Бурматов сообщил, что будет добиваться от прокуратуры возбуждения уголовного дела. Между тем в пресс-службе депутата рассказали некоторые подробности этой истории. Как выяснилось, в период карантина Ирина осталась без работы и решила провести вынужденный отпуск на телепроекте, пишет Znak.com . После кастинга девушка оказалась среди участников реалити-шоу. На проекта у нее появилась группа поклонников. Через месяц Ирина вошла в топ участников. Но ее не отпустили, когда она решила покинуть съемки.