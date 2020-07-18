В Москве задержан подозреваемый в нападениях на женщин в Южном Бутово

В Москве правоохранители задержали мужчину, который держал в страхе женщин Южного Бутово. Его подозревают в насилии над семью москвичками. О задержании проинформировала старпом руководителя столичного главка СКР Юлия Иванова.

По данным следствия, орудовал мужчина, которого в соцсети называли не иначе, как «маньяк в Южном Бутово 2020», с начала июля. Он нападал на женщин и совершал "насильственные действия сексуального характера". Преступления в большинстве своем совершались в вечернее время. За несколько недель в полицию с заявлениями обратились семь пострадавших женщин. Все они запомнили, как выглядел преступник. Приметы указывали на то, что за нападением стоит один и тот же человек.

Как уточнили в Следкоме, задержан мужчина 1991 года рождения.

Уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), расследуются.

В ходе следственных действий трое потерпевших уже опознали насильника.