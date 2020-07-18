В Геленджике группа мужчин избила отдыхающего в ходе конфликта

В Геленджике отдыхающему в ходе драки нанесли серьезные увечья.

Под курортным городом в селе Архипо-Осиповка вспыхнула драка между отдыхающими и местными жителями. В ходе этого конфликта одному из приезжих нанесли серьезные увечья.

В дело вмешалась полиция. Они же и установили имена зачинщиков потасовки. Всех их уже доставили в полицейское отделение и допросили. После проверки всем участникам заварушки будет дана правовая оценка.

Очевидцы конфликта рассказывают, что, возможно, здесь замешана женщина: с приезжими видели девушек. Кто-то из группы отдыхающих отпустил оскорбительную шутку в адрес кавказцев, а те в ответ полезли драться.

Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия.