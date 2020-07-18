В Геленджике группа мужчин избила отдыхающего в ходе конфликта

Сегодня, 08:21

0

Image 16+
В Геленджике группа мужчин избила отдыхающего в ходе конфликта

В Геленджике отдыхающему в ходе драки нанесли серьезные увечья.

Под курортным городом в селе Архипо-Осиповка вспыхнула драка между отдыхающими и местными жителями. В ходе этого конфликта одному из приезжих нанесли серьезные увечья.

В дело вмешалась полиция. Они же и установили имена зачинщиков потасовки. Всех их уже доставили в полицейское отделение и допросили. После проверки всем участникам заварушки будет дана правовая оценка. 

Очевидцы конфликта рассказывают, что, возможно, здесь замешана женщина: с приезжими видели девушек. Кто-то из группы отдыхающих отпустил оскорбительную шутку в адрес кавказцев, а те в ответ полезли драться.

Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Экс-ведущую музканала изнасиловали в отеле в центре Москвы

18-07-2020, 10:39

Ливень затопил улицы и подтопил дома в Ростове

17-07-2020, 12:48

В Приморье гималайский медведь чуть не задрал пасечника

17-07-2020, 11:19

Сахалинка выложила в Сеть интимные фото соперницы, найденные в телефоне мужа

17-07-2020, 10:04

В США погиб 24-летний непобежденный боксер

17-07-2020, 08:19

В Петербурге лжеполицейский выманил у 90-летней старушки 500 тысяч рублей

16-07-2020, 12:38

Семейная пара в Мурманске на детской площадке избила полицейского

14-07-2020, 23:20

10-летний мальчик погиб в Тихвине, делая селфи на железнодорожном мосту

14-07-2020, 16:08

В Подмосковье погибла популярная мотоблогерша Ксения Никитина

11-07-2020, 19:28

В Башкирии трое подростков погибли в результате ДТП на трассе

11-07-2020, 13:17

В Башкирии убили 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны

10-07-2020, 10:23

В Петрозаводске девушка и парень едва не погибли в подвале, который залило кипятком

9-07-2020, 09:20

В Северной Осетии скончался мальчик, у которого похитили деньги на лечение

7-07-2020, 15:34

Во Владимирской области мужчина застрелил рыбачившего на частном пруду подростка

7-07-2020, 14:59

Двух школьниц опоили и изнасиловали на набережной Черной речки

6-07-2020, 11:08

Пропавшая 16-летняя москвичка рассказала, что ее изнасиловали 7 человек

5-07-2020, 16:00

Шансы Ефремова избежать наказания за ДТП оценил психиатр

4-07-2020, 16:25

В Москве годовалая девочка утонула в ванной, пока мать играла в карты

3-07-2020, 21:34

В Петербурге группа молодых людей сожгла флаг России

2-07-2020, 20:04

В Петербурге преступник нанес мужчине удар шилом в сердце

2-07-2020, 13:11

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров