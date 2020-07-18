В Твери воспитатель детдома ударила ребенка за сорванный цветок

В Твери воспитательница специализированного детского дома «Теремок» жестоко наказала маленького ребенка по лицу за сорванный с клумбы цветок. Местная жительница стала свидетелем такого обращения с малышом.

«Мы сидели с супругом и увидели, как воспитатель детского дома бьет по лицу ребенка со всей силы. Ему около трех лет на вид», — рассказала Наталья.

Женщина подчеркнула, что намерена обратиться в органы по правам ребенка и рассказать об этом чудовищном случае. Она также разместила в сети видео с объяснениями воспитательницы, которая заявила, что ребенок заслужил такое наказание.

«Я считаю, это нормально. По щеке если я стукнула, значит он заслужил это», — заявила сотрудница детского учреждения.

Отметим, что в детском доме «Теремок» воспитываются дети в возрасте до 4-х лет, оставшиеся без родителей. Здесь содержатся и дети-инвалиды и дети с ВИЧ инфекцией.

Ранее сообщалось, что неприглядные вещи творятся в одном из детских садов в Новодвинске Архангельской области. Воспитательница этого учреждения отличилась тем, что таскала детей за волосы, оставляла их одних в комнате для игр и однажды наказала одного из воспитанников тем, что залила шприцем воду ему в ухо, пишет Подъем .

Руководство детсада игнорировало эпизоды недостойного поведения педагога и не сообщало о подобных фактах. Но в отношении нерадивой воспитательницы все же завели уголовное дело. Женщину обвиняют в неоднократном жестоком обращении с детьми.