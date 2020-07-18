В Твери воспитатель детдома ударила ребенка за сорванный цветок

В Твери воспитательница специализированного детского дома «Теремок» жестоко наказала маленького ребенка по лицу за сорванный с клумбы цветок. Местная жительница стала свидетелем такого обращения с малышом.
Женщина подчеркнула, что намерена обратиться в органы по правам ребенка и рассказать об этом чудовищном случае. Она также разместила в сети видео с объяснениями воспитательницы, которая заявила, что ребенок заслужил такое наказание.
Отметим, что в детском доме «Теремок» воспитываются дети в возрасте до 4-х лет, оставшиеся без родителей. Здесь содержатся и дети-инвалиды и дети с ВИЧ инфекцией.
Ранее сообщалось, что неприглядные вещи творятся в одном из детских садов в Новодвинске Архангельской области. Воспитательница этого учреждения отличилась тем, что таскала детей за волосы, оставляла их одних в комнате для игр и однажды наказала одного из воспитанников тем, что залила шприцем воду ему в ухо, пишет Подъем.
Руководство детсада игнорировало эпизоды недостойного поведения педагога и не сообщало о подобных фактах. Но в отношении нерадивой воспитательницы все же завели уголовное дело. Женщину обвиняют в неоднократном жестоком обращении с детьми.
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