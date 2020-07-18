В Ишиме врач извлек из уха пациента живую улитку

В городе Ишиме Тюменской области врач больницы №4 вытащил из уха своего пациента живую улитку. Об инциденте рассказала пресс-служба медучреждения. В больницу с жалобами на заложенность в ухе, явный дискомфорт и ощущение шевеления в нем чего-то живого обратился 46-летний местный житель. Врач изначально предположил, что в ушную раковину к пациенту залетело насекомое. Но то, что ему довелось извлечь из уха, удивило. Туда проникла улитка-прудовик.

«В моей врачебной практике подобное случилось впервые», — признался врач-оториноларинголог Александр Гартунг.

А его пациент думает, как же улитка могла пробраться в ухо. Мужчина признался, что на самом деле был у пруда - купал там собаку. Но в водоем не заходил и не купался. В числе предположений - улитка залетела в ухо, когда его пес отряхивался от воды. Врачи же напоминают россиянам, что при попадании инородных предметов в ухо надо обращаться за медицинской помощью, поскольку самостоятельное извлечение может привести к потери слуха. Если влетело насекомое, обездвижить его можно закапыванием вазелинового или подсолнечного масла.