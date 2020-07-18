Пара выпила с неизвестными в центре Москвы, после чего очнулась в Бутово без вещей и с кредитом

Случай, поведанный Агентством городских новостей «Москва» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, в очередной раз доказывает, насколько вредно и опасно употребление алкоголя, особенно в компании с незнакомыми личностями. К парочке прогуливающейся по скверу, что на площади Ильинские ворота (поблизости от памятника Кирилла и Мефодия) подошли незнакомцы и сделали предложение составить компанию в распитии спиртных напитков.

Пришли в себя парень с девушкой в парке в Бутово, причем понеся крупные материальные потери. Молодой человек заявил в полиции об исчезновении мобильного телефона, цепочки, сделанной из золота, 3 тысяч рублей. На этом беды потерпевшего не закончились, оказалось, что посредством мобильного банка на его имя был оформлен кредит на 90 тыс. рублей. Материальные потери понесла и представительница прекрасного пола: она лишилась сотового телефона.

По предположению потерпевших, предложившие им выпить незнакомцы славянской национальности могли им нечто подмешать в спиртное. Сейчас правоохранительными органами проводится проверка.