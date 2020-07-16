Экс-ведущую музканала изнасиловали в отеле в центре Москвы

В московском отеле изнасиловали 28-летнюю экс-ведущую музканала, пишет Комсомольская правда.

В отделение полиции в центре Москвы обратилась пострадавшая с жалобой на то, что стала жертвой изнасилования. Как рассказала потерпевшая, в тот вечер она проводила время в самом центре столицы в номере отеля вместе с малознакомым мужчиной. Кроме имени Антон, о насильнике экс-ведущая больше ничего рассказать не смогла. Как все начиналось и как они попали в отель, женщина не объяснила. Но закончилась история плачевно: изнасилованием.

По горячим следам правоохранителям удалось задержать насильника. Подозреваемому 27 лет, он живет в Ленинградской области. Сейчас это дело ведет Следственный комитет по Москве. Оперативники восстанавливают информацию о деталях преступления.