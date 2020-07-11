Ливень затопил улицы и подтопил дома в Ростове

17 июля в Ростове-на-Дону сильный дождь снова остановил движение на многих улицах. Часть городских улиц ушли полностью под воду. Об этом сообщают жители города в социальных сетях.

Так, очевидцы рассказывают, что на улице Малиновского вода поднялась так, что уже переливается через разделительное ограждение. Также затоплена улица Всесоюзная в районе Западного моста. Снова подтопило Буденовский проспект в районе улицы Пушкинской и в районе Главного железнодорожного вокзала.

На видео и фото, которые публикуют горожане, можно заметить, что некоторые машины затоплены по капот, а потоки воды несут по городским улицам мусорные баки. Очевидцы отмечают, что некоторые легковушки затоплены и вовсе по крышу. О резком ухудшении погоды в Ростове-на-Дону МЧС предупредило накануне. Жителям разослали сообщение о штормовом предупреждении. По прогнозам, погода улучшиться лишь к вечеру субботы, 18 июля. В МЧС подчеркнули, что бригады уже начали выезжать на откачку воды в городе.