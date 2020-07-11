Сахалинка выложила в Сеть интимные фото соперницы, найденные в телефоне мужа

На Сахалине местная жительница может предстать перед судом за вторжение в личную жизнь другого человека. Правоохранители возбудили против нее уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни (часть 1 статьи 137 УК РФ). Как сообщили в Следственном управлении СК России по региону, 37-летняя женщина, проживающая в Шахтерске, увидела в телефоне своего мужа переписку с 34-летней жительницей Николаевска-на-Амуре. Там же она обнаружила интимные снимки этой женщины.

Ревнивая дама решила отомстить сопернице. Войдя через аккаунты своих подруг в мессенджерах, подозреваемая опубликовала в группе «Объявления города Николаевск-на-Амуре» информацию об оказании интимных услуг и прикрепила к сообщениям снимки, найденные в телефоне супруга. Таким образом, в общем доступе оказались пикантные подробности приватной жизни некой гражданки. Сейчас следствие продолжает заниматься сбором доказательств по уголовному делу.