В Петербурге лжеполицейский выманил у 90-летней старушки 500 тысяч рублей

Сегодня, 12:38

Ольга Громова

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В Петербурге лжеполицейский выманил у 90-летней старушки 500 тысяч рублей
Аферист обманул 90-летнюю старушку

В Петербурге полицейские разыскивают афериста, который обманул 90-летнюю старушку. Женщина, надеясь выручить своего сына, позволила мошеннику завладеть крупной суммой - 500 000 рублей. Днем в минувшую среду, 15 июля, в полицию Невского района города обратился мужчина, который рассказал, что около 13.00 его пожилой матери, проживающей в доме №9 на Искровском проспекте, на стационарный телефон позвонил незнакомец. Он представился сотрудником полиции и сообщил женщине, что ее сын сбил на пешеходном переходе человека - насмерть. Он также добавил, что поможет «урегулировать» вопрос и не даст сесть сыну женщины в тюрьму. За это запросил 500 000 рублей.

Через некоторое время к женщине подошел незнакомец в медицинской маске, которому на вид было лет 30, и забрал деньги. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полиция изъяла видеозапись с домофона, передает «Мойка78».

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