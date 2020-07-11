10-летний мальчик погиб в Тихвине, делая селфи на железнодорожном мосту

Сегодня, 16:08

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10-летний мальчик погиб в Тихвине, делая селфи на железнодорожном мосту

О том, что экстремальные селфи несут угрозу для жизни, можно постоянно слышать благодаря СМИ. Социальная реклама указывает на ответственность родителей в предупреждении подобных фотографий, но, к сожалению, не все родители с должным вниманием реагируют на предупреждения. 

13 июня в Тихвине (Ленинградская  область)  случилось ЧП. 10-летний мальчик решил сделать экстремальное селфи на железнодорожном мосту, что на Центролитовской улице. Он повис над путями держа в руке мобильник, а второй рукой ухватившись за перила моста. Однако долго продержаться не удалось, мальчик упал с высоты примерно 6,5 метра. Еще живого школьника доставили в лечебницу, но все усилия медиков оказались бесполезны, от полученных при падении травм ученик скончался.

Сейчас полиция проводит проверку произошедшего. Возбуждено уголовное дело по первой части статьи 109 "Причинение смерти по неосторожности".

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