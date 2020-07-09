В Подмосковье погибла популярная мотоблогерша Ксения Никитина

Знаменитая российская мотоблогерша Ксения Никитина погибла на своем байке на территории Московской области. Девушка попала в ДТП на трассе М-8. Трагические новости сообщает паблик «Мото Ярославль» социальной сети ВКонтакте.

Издание "Ya76" сообщает, что авария случилась на 87-ом километре трассы М-8 на территории Московской области сегодня, 11 июля, около 11 часов утра. Подробности ДТП не приводятся, сообщается лишь, что мотоцикл, за рулем которого была Ксения Никитина, врезался в трактор. Телесные повреждения были такими, что мотоблогерша погибла прямо на месте дорожного происшествия.

Известно, что Ксения Никитина направлялась в Ярославль, где собиралась встретиться с другими байкерами. По некоторым данным, на Ярославском шоссе она мчала со скоростью 160 километров в час.

Ксения Никитина была автором популярного мотоблога. На 33-летнюю байкершу и ее YouTube-канал Roademotional были подписаны свыше 39 тысяч человек.

Напомним: ранее на Бали на своем мотоцикле разбилась еще одна популярная блогерша - Настя Тропицель. Сегодня в Петербурге состоялись ее похороны.