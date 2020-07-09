В Подмосковье погибла популярная мотоблогерша Ксения Никитина

Сегодня, 19:28

Ольга Громова

0

Image 16+
В Подмосковье погибла популярная мотоблогерша Ксения Никитина

Знаменитая российская мотоблогерша Ксения Никитина погибла на своем байке на территории Московской области. Девушка попала в ДТП на трассе М-8. Трагические новости сообщает паблик «Мото Ярославль» социальной сети ВКонтакте.

Издание "Ya76" сообщает, что авария случилась на 87-ом километре трассы М-8 на территории Московской области сегодня, 11 июля, около 11 часов утра. Подробности ДТП не приводятся, сообщается лишь, что мотоцикл, за рулем которого была Ксения Никитина, врезался в трактор. Телесные повреждения были такими, что мотоблогерша погибла прямо на месте дорожного происшествия.

Известно, что Ксения Никитина направлялась в Ярославль, где собиралась встретиться с другими байкерами. По некоторым данным, на Ярославском шоссе она мчала со скоростью 160 километров в час.

Ксения Никитина была автором популярного мотоблога. На 33-летнюю байкершу и ее YouTube-канал Roademotional были подписаны свыше 39 тысяч человек.

Напомним: ранее на Бали на своем мотоцикле разбилась еще одна популярная блогерша - Настя Тропицель. Сегодня в Петербурге состоялись ее похороны.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В Петрозаводске девушка и парень едва не погибли в подвале, который залило кипятком

9-07-2020, 09:20

В Северной Осетии скончался мальчик, у которого похитили деньги на лечение

7-07-2020, 15:34

Во Владимирской области мужчина застрелил рыбачившего на частном пруду подростка

7-07-2020, 14:59

Двух школьниц опоили и изнасиловали на набережной Черной речки

6-07-2020, 11:08

Пропавшая 16-летняя москвичка рассказала, что ее изнасиловали 7 человек

5-07-2020, 16:00

Шансы Ефремова избежать наказания за ДТП оценил психиатр

4-07-2020, 16:25

В Москве годовалая девочка утонула в ванной, пока мать играла в карты

3-07-2020, 21:34

В Петербурге группа молодых людей сожгла флаг России

2-07-2020, 20:04

В Петербурге преступник нанес мужчине удар шилом в сердце

2-07-2020, 13:11

Погибший в Москве актер Максим Парфенов злоупотреблял алкоголем

1-07-2020, 11:41

В Сургуте уволили полицейских, закативших вечеринку в кафе во время действия режима самоизоляции

1-07-2020, 10:29

В Омской области 18-летний парень зарезал 30-летнюю любовницу, недовольную изменами

30-06-2020, 18:19

В Краснодаре на улице застрелили 57-летнего предпринимателя

30-06-2020, 12:14

Актер из «Улиц разбитых фонарей» Владислав Третьяк ударил супругу ножом по лицу

29-06-2020, 15:59

Во время парада Победы камера влетела в танк через дуло: видео

24-06-2020, 18:17

В Кемеровской области экс-бойфренд зарезал 20-летнюю сироту, сжег ее тело и закопал

24-06-2020, 11:38

Директор театра Виктюка назвал чушью обвинение в изнасиловании

23-06-2020, 16:17

В Свердловской области школьницы-живодерки ощипали живого голубя

22-06-2020, 14:32

Умерла популярная российская 18-летняя блогерша

21-06-2020, 20:46

Покупательницы, справившие нужду в раковину ТЦ в Сочи, попали на видео

21-06-2020, 16:07

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров