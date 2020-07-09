В Башкирии трое подростков погибли в результате ДТП на трассе

По сообщению пресс-службы Башкирии, на трассе Булгаково-Бекетово 10 июля произошло ДТП с участием ВАЗ 2109. Авария произошла примерно в 4 часа утра по местному времени, это в 2 часа по Москве.

К сожалению, не обошлось без жертв. По словам главы Госавтоинспекции региона Динара Гильмутдинова, на месте трагедии обнаружены тела троих молодых людей — один из них 2002 года рождения, а двое других парней родились в 2004 году. По предварительным данным, авария в Кармаскалинском районе произошла из-за того, что на 4 километре дороги Булгаково-Бузовязы шофер не справился с управлением, вследствие чего произошло опрокидывание транспортного средства.

Уже установлено, что водитель не имел водительского удостоверения. Сейчас на месте гибели людей работают сотрудники оперативно-следственной группы. Подробности происшествия уточняются.