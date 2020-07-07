В Петрозаводске девушка и парень едва не погибли в подвале, который залило кипятком

[hide][/hide]В Петрозаводске девушке и парню чудом удалось избежать гибели и многочисленных ожогов. В подвале, где они находились, прорвало трубу с горячей водой - кипяток хлынул в помещение и отрезал путь на улицу. Об инциденте со ссылкой на свой источник в экстренных службах сообщило издание «Петрозаводск говорит».

По его данным, в подвале дома №11 на проспекте Ленина в Петрозаводске, где располагаются несколько небольших магазинчиков, прорвало трубу с горячей водой. Больше всего не повезло девушке и парню, которые находились в магазине по продаже табачной продукции. Кипяток, уровень которого в помещении составил порядка 10-15 сантиметров, не позволял им выбраться наружу. Однако молодые люди быстро сориентировались. Девушка заскочила на стул, парень - на подоконник. Прибывшие пожарные эвакуировали обоих. В ходе проверки выяснилось, что на стыке произошел разрыв трубы с горячей водой.