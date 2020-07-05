В Северной Осетии скончался мальчик, у которого похитили деньги на лечение

В Северной Осетии в ночь на 5 июля скончался девятилетний Али Беков, у которого диагностировали острый лейкоз.

«Али – самый сильный и смелый мальчик. Он всегда верил и утверждал, что победит, что сможет», - написали родные мальчика в сети Instagram.

Али был уверен, что излечится, и вера в это давала ему силы бороться. Он достойно себе вел даже, когда испытывал боль, так как не хотел расстраивать родителей. Близкие мальчика поблагодарили всех, кто помог ребенку.

Напомним: на лечение CART CD22 в США тяжелобольному Али требовалось 750 000 долларов.

Родители Али решили собрать средства и в этом им помогли жители республики, а также неравнодушные люди за ее пределами. Так, блогер Ида Галич перевела полмиллиона рублей на лечение мальчика. Но мошенники похитили эту сумму со счета мальчика. Маме Али позвонил мужчина и пообещал покрыть все расходы. Доверчивая женщина назвала номера карт, продиктовала код, которые ей пришел в СМС.

Обещанных четыре миллиона она не получила, а со счета исчезли 500 тысяч рублей.

Вскоре стало известно, что полицейские нашли мошенников, обналичивших средства в Оренбургской области. Полиции также стало известно, что один из киберпреступников в прошлом был директором областного фонда детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, и уже находится в местах лишения свободы.

Правоохранители продолжают расследование по уголовному делу. Чиновник и его сообщники могут угодить в тюрьму сроком на 6 лет. Деньги были возвращены на счета больного ребенка, пишет 15-й Регион (Северная Осетия) .

Но собранной суммы не хватило на лечение. За клеточную терапию нужно было заплатить порядка 54 миллионов.

Родители скончавшегося Али сообщили, что собранные средства будут переданы в один из фондов, занимающихся помощью детям, больным раком.