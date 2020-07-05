Во Владимирской области мужчина застрелил рыбачившего на частном пруду подростка

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Во Владимирской области мужчина застрелил рыбачившего на частном пруду подростка

По сообщению пресс-службы регионального управления по Владимирской области Следственного комитета России, в Собинском районе владелец частного пруда застрелил парня 15 лет. Подросток совместно с отцом незаконно проник на территорию частного пруда с целью вылова рыбы. Отец пошел проверить ранее поставленную сеть, а наследник остался в прибрежных кустах с велосипедами. 

В это врем владелец водоема находился невдалеке в засаде с ружьем. Он раньше обнаружил поставленную сеть и теперь желал поквитаться с непрошенными гостями и навсегда отбить у тех желание незаконно ловить рыбу. По версии правоохранительных органов, владелец частного водоема сначала сделал предупредительный выстрел в воздух. После этого отец побежал, а хозяин водоема увидел подростка и выстрелил в его сторону. Еще живого потерпевшего успели довезти в больницу, где он скончался от многочисленных огнестрельных ран.

Сейчас в отношении владельца водоема возбужденно уголовное дело по статье 105 (убийство). Пока что обвиняемый не арестован, однако в Собинский районный суд уже поступило соответствующее ходатайство.

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