Двух школьниц опоили и изнасиловали на набережной Черной речки

В Петербурге правоохранители задержали 27-летнего жителя Ставропольского края, которого подозревают в изнасиловании двух несовершеннолетних девушек. Кроме травм, указывающих на то, что над ними надругались, у потерпевших диагностировано отравление.

Об изнасиловании в полицию заявил сотрудница магазина подарков. Она указывала о совершении преступления в отношении девочек в квартире дома №24 по набережной Черной речки. Через некоторое время подозреваемый был задержан.

По информации «Мойка78», правоохранителям удалось выяснить, что молодой человек познакомился с девочками 2005 и 2006 годов рождения, а потом пригласил их к себе домой. Там, судя по всему, он предложил юным жительницам Петербурга запрещенные препараты. Затем мужчина изнасиловал обеих.

Сейчас пострадавшие находятся в больнице. Кроме травм, связанных с изнасилованием, у обеих диагностировано пероральное отравление.

В квартире, где было совершено преступление, найдены два пакетика с порошком белого цвета, а также пакетики с бурым и желтым порошком.

Все они отправлены на экспертизу, которая даст заключение о том, являются ли вещества наркотическими средствами или нет.