Пропавшая 16-летняя москвичка рассказала, что ее изнасиловали 7 человек

В Москве стражи порядка проводят проверку по заявлению 16-летней девушки, которая сообщила о том, что была изнасилована 7 мужчинами. При этом ее мать ранее обращалась в полицию и рассказывала о том, что дочь пропала.

Женщина вместе с дочерью проживает в Домодедово. В заявлении она указала, что дочь уехала в Москву и уже несколько дней как не дает о себе знать.

Правоохранители принялись искать пропавшую. Ее сначала не нашли, но разыскали подругу. Та также была в Москве, но вернулась. А вот дочь женщины, которую разыскивали полицейские, решила остаться в столице с молодым человеком.

Как пишет «МК», молодого человека также разыскали, но и он не видел девушку несколько дней.

Сегодня пропавшая объявилась. Она забежала в помещение стоматологической клиники и попросила вызвать полицию. Девушка заявила, что на нее напали и изнасиловали 7 человек.

Свидетели рассказали, что на теле потерпевшей действительно имелись телесные повреждения. Сейчас она в больнице, назначена экспертиза.