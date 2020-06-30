Шансы Ефремова избежать наказания за ДТП оценил психиатр

Михаил Ефремов сможет избежать наказания за совершенное ДТП, но только в случае, если его защитники смогут доказать, что у актера на самом деле случился абсансный припадок - онемение конечностей с отключением сознания. В этом убежден врач-психиатр высшей категории Виктор Косенко. По его словам, состояние также должно быть подтверждено медицинской экспертизой.

«Человек, совершивший деяние в состоянии невменяемости, может быть освобожден от уголовной ответственности, ему может быть применена мера медицинского характера, то есть принудительное лечение», — пояснил медик «Пятому каналу».

В случае, если специалисты придут к заключению, что Михаил Ефремов в момент ДТП был невменяемым из-за алкогольного психоза вследствие белой горячки или галлюциноза, он будет привлечен к ответственности - но только за езду в состоянии алкогольного опьянения. Косенко уточнил, что доказать это защитникам удается только в 2-3 процентах случаев.

Напомним: актер Михаил Ефремов вечером 8 июня стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы. Будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, знаменитость выехал на встречную полосу. Там его авто столкнулось с другим - с фургоном, в котором ехал Сергей Захаров. Он позднее скончался в больнице. Ефремов помещен под домашний арест до 9 августа. Через несколько дней после ДТП артист попросил прощения у родных погибшего. Недавно адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что Ефремов не признает себя виновным.