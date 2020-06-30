В Москве годовалая девочка утонула в ванной, пока мать играла в карты

В квартире на севере Москвы случилась трагедия - годовалая девочка захлебнулась водой и утонула в ванной. Ее мама в это время была «занята» - играла в карты в другой комнате со своими друзьями.

Когда женщина вспомнила о дочери и заглянула в ванную, маленькая девочка уже была мертва. Теперь женщине предстоит ответить за случившееся.

Москвичка уже стала фигуранткой уголовного дела - оно возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В связи со смертью годовалой девочки столичные прокуроры намерены проверить исполнение законодательства о несовершеннолетних органами системы профилактики.

Ими также будет дана оценка действиям родителей на предмет исполнения своих обязанностей, проинформировал «МК».



