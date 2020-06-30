В Петербурге группа молодых людей сожгла флаг России

Группа молодых людей, в числе которых были и девушки, в Кировском районе Санкт-Петербурга сорвали и сожгли флаг своей страны.

Правоохранители получили сообщение от одного из местных жителей: недалеко от дома 45 по улице Козлова группа молодежи сорвала со здания флаг России и пытается его сжечь.

Вскоре к месту происшествия прибыл наряд полиции. Они обнаружили клочья порванного российского флага, преступников рядом уже не было.

В настоящее время правоохранительные органы проводят ряд мероприятий по установлению личностей молодых вандалов - парней и девушек 20-25 лет, причастных к совершению преступления.