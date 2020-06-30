В Петербурге преступник нанес мужчине удар шилом в сердце

В Санкт-Петербурге был задержан злоумышленник, напавший в лифте на мужчину с целью кражи самоката. Нападавший нанес мужчине несколько ударов шилом в грудь. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Преступником оказался безработный 48-летний мужчина, который ранее уже имел несколько судимостей. Наряд ГИБДД задержал его 1 июля около 5 часов утра у дома 33 по проспекту Испытателей. Злоумышленник был на том самом украденном электросамокате. Позже в полицию обратился 39-летний житель Петербурга. Он рассказал, что около 4 часов утра он возвращался домой на своем транспорте. В лифте к нему подсел незнакомец, который напал на него, нанес удары шилом в грудь, отобрал самокат и сбежал.

Пострадавший госпитализирован в больницу с проникающим ранением груди и сердца. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. Следственный отдел ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу открыл уголовное производство по факту преступления. Подозреваемый задержан и обвиняется в покушении на убийство. Известно, что задержанный был ранее неоднократно судим. Украденное имущество, электрический самокат "Джокер" стоимостью 22 500 рублей, было изъято.