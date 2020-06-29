Погибший в Москве актер Максим Парфенов злоупотреблял алкоголем

Сегодня, 11:41

Александр Зуев

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Погибший в Москве актер Максим Парфенов злоупотреблял алкоголем
Максим Парфенов трагически погиб

В СМИ бурно обсуждают новость о скоропостижной смерти 40-летнего Максима Парфенова, известного хореографа и актера сериала «Интуиция». Как выяснилось, мужчина выпал из окна квартиры на 11 этаже. Его нашли под окнами московской квартиры его матери утром 26 июля. Спасти Максима не удалось, поскольку полученные им травмы оказались слишком тяжелыми. Близкие погибшего отрицают возможность суицида. В частности, мать актера считает, что причиной его смерти стала вредная привычка: Максим выпивал. Женщина предположила, что ее сын был пьян, вышел на лоджию покурить, и в какой-то момент потерял равновесие.

Как отметила мать актера, все у него наладилось, стали звонить заказчики, его жена Татьяна — хорошая женщина, бизнесом занимается, они знакомы с детства, пишет 7Дней.ру.

Отметим, что по другим данным, в последнее время Парфенов испытывал серьезные трудности. Из-за пандемии коронавируса он лишился заработка. Кроме того, Максим поругался со своей гражданской женой Татьяной и переехал к матери.

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