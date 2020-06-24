В Омской области 18-летний парень зарезал 30-летнюю любовницу, недовольную изменами

Сегодня, 18:19

Ольга Громова

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В Омской области 18-летний парень зарезал 30-летнюю любовницу, недовольную изменами

В Омской области у озера Черное близ деревни Петровка найдено тело молодой женщины с многочисленными ножевыми ранениями. Следователи, работавшие на месте происшествия, установили личность убитой - это была 30-летняя жительница Тевризского района. Главным подозреваемым в убийстве женщины стал ее 18-летний любовник, передает Город55.

По информации пресс-службы СУ СКР по Омской области, предварительно установлено, что преступлению предшествовала пьяная ссора любовников. 30-летняя барышня начала устраивать сцены ревности своему сожителю из-за его измен. Последнего это привело в неописуемую ярость. Парень схватился за нож и нанес ей несколько ударов. Чтобы скрыть следы, молодой любовник вывез тело убитой женщины к озеру и раздел. Окровавленную одежду забрал с собой. Ее у него дома во время обыска обнаружили правоохранители. Это одно из доказательств того, что к убийству сельчанки причастен именно ее молодой бойфренд.

Возбуждено уголовное дело. По нему назначен ряд важных экспертиз. Следователи также работают с возможными свидетелями.

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