Актер из «Улиц разбитых фонарей» Владислав Третьяк ударил супругу ножом по лицу

Сегодня, 15:59

Ольга Громова

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Актер из «Улиц разбитых фонарей» Владислав Третьяк ударил супругу ножом по лицу

Актер Владислав Третьяк, которого зрители знают по знаменитому сериалу «Улицы разбитых фонарей», напал на собственную супругу Яну. Во время стычки мужчина ударил женщину ножом в лицо, передает телеканал РЕН ТВ.

По сообщениям коллег с телевидения, инцидент случился вчера, 28 июня, в ходе обычной бытовой ссоры. Супруги ссорились, в ходе выяснения отношений Владислав схватил нож и ранил жену, ткнув им в лицо.

Других подробностей случившегося нет. Известно лишь, что Яна Третьяк не оставила просто так нападение мужа и обратилась в полицию с заявлением. Сейчас стражи порядка выясняют обстоятельства случившегося в ходе доследственной проверки.

В открытых источниках значится, что актер служил в театрах "Пушкинская школа", "Театральный ОсобнякЪ" и "Шалом".

Фильмография Владислава Третьяка - это сериалы «Ментовские войны», «Улицы разбитых фонарей», «Общая терапия» и «Последний министр».

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