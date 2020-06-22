Во время парада Победы камера влетела в танк через дуло: видео

В среду на главной площади страны состоялся парад Победы. В 2020-ом году из-за пандемии коронавируса он проводился не 9 мая, а 24 июня.

Во время трансляции парада Победы впервые за всю историю использовались спецэффекты. Один из самых зрелищных - как камера нырнула в дуло танка, прошла через него и показала обстановку в салоне, оснащение боевой машины и, наконец, ноги танкиста. Как это было - смотрите на видео.

Еще один красивый эпизод с камерой можно было наблюдать во время полета истребителей групп высшего пилотажа «Русские витязи» и «Стрижи». Тогда камера наоборот вынырнула из сопла двигателя боевого самолета и начала быстро отдаляться.

Напомним: всего в параде Победы на Красной площади в Москве приняли участие почти 14 тысяч военнослужащих, 200 единиц военной техники, 75 вертолетов и самолетов.