Во время парада Победы камера влетела в танк через дуло: видео

Сегодня, 18:17

Ольга Громова

0

Image 16+
Во время парада Победы камера влетела в танк через дуло: видео

В среду на главной площади страны состоялся парад Победы. В 2020-ом году из-за пандемии коронавируса он проводился не 9 мая, а 24 июня.

Во время трансляции парада Победы впервые за всю историю использовались спецэффекты. Один из самых зрелищных - как камера нырнула в дуло танка, прошла через него и показала обстановку в салоне, оснащение боевой машины и, наконец, ноги танкиста. Как это было - смотрите на видео.

Еще один красивый эпизод с камерой можно было наблюдать во время полета истребителей групп высшего пилотажа «Русские витязи» и «Стрижи». Тогда камера наоборот вынырнула из сопла двигателя боевого самолета и начала быстро отдаляться.

Напомним: всего в параде Победы на Красной площади в Москве приняли участие почти 14 тысяч военнослужащих, 200 единиц военной техники, 75 вертолетов и самолетов.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В Свердловской области школьницы-живодерки ощипали живого голубя

22-06-2020, 14:32

Умерла популярная российская 18-летняя блогерша

21-06-2020, 20:46

Покупательницы, справившие нужду в раковину ТЦ в Сочи, попали на видео

21-06-2020, 16:07

В Уфе найдены тела детей, пропавших в октябре прошлого года

21-06-2020, 12:03

Под Новосибирском девушка со своим другом жестоко расправились с местной «секс-бомбой»

17-06-2020, 11:27

В Комсомольске-на-Амуре на спящую пенсионерку обрушился потолок

17-06-2020, 09:56

Тело мужчины с женской грудью выловили из реки в Ленобласти

16-06-2020, 16:07

В Барнауле на рынке мужчина облил бензином и поджег покупателя

16-06-2020, 14:38

В Выборге из Молочного озера выловили труп парня

16-06-2020, 14:11

«Доктор Франкенштейн» Алена Верди умерла в Краснодаре

15-06-2020, 11:37

Мотоциклист разбился насмерть после столкновения в Ломоносовском районе Ленобласти

14-06-2020, 11:48

Ефрейтор Росгвардии изнасиловал сослуживца бутылкой

12-06-2020, 08:37

В Москве мигрант в кустах у детской площадки изнасиловал лесбиянку

11-06-2020, 15:25

Девушки в бикини в бассейне прокатились по центру Екатеринбурга

10-06-2020, 11:12

В Брянске таксист отказался везти темнокожего студента

10-06-2020, 09:19

Мать и троих детей нашли зарезанными в Элисте

8-06-2020, 21:12

Сыровара Сироту ограбили в Москве

7-06-2020, 15:34

В Иркутске мужчину задержали за кражу медицинских масок на 31 млн рублей

5-06-2020, 23:33

На Невском проспекте Петербурга студенту выстрелили в голову

4-06-2020, 18:27

24-летнего жителя Магадана осудили пожизненно за четыре убийства

4-06-2020, 12:33

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров