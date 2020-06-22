В Кемеровской области экс-бойфренд зарезал 20-летнюю сироту, сжег ее тело и закопал

В Кемеровской области было совершено страшное преступление. 20-летнюю девушку, которая проживала в поселке Лесной, убили, а потом сожгли ее тело. В убийстве правоохранители подозревают бывшего парня погибшей, которая, к слову, была круглой сиротой. По информации издания «Регион Онлайн», которое ссылается на свой информированный источник, неделю назад к девушке заявился бывший возлюбленный. Неизвестно как, но ему удалось убедить сироту переписать на него квартиру, которую ей выделило государство.

Через пару дней он снова явился, уже с предложением подзаработать. Девушка, ничего не подозревая, согласилась.

«Парень попросил ее надеть строительную форму и вывез в глушь. Там он жестоко зарезал жертву, потом труп сжег, а останки закопал», - приводит издание слова своего собеседника.

В данный момент стражи порядка выясняют обстоятельства, при которых было совершено преступление. По предварительным данным, в деле есть еще один подозреваемый, но сведения о нем и его роль в этой темной истории в интересах следствия не раскрываются.