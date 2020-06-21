Директор театра Виктюка назвал чушью обвинение в изнасиловании

Директор театра Виктюка, заслуженный работник культуры РФ Валерий Райков обвинения в том, что он изнасиловал секретаря театра, назвал «чушью». В комментарии «Газета.Ru» Райков заявил, что ему об этом вообще ничего не известно.

«Чушь какая-то. Понятия не имею, о чем идет речь», - приводит издание комментарий Райкова.

Ранее Telegram-канал «112» обнародовал сообщение, в котором говорится, что секретарь театра Романа Виктюка обратилась в полицию и подала заявление об изнасиловании. Женщина рассказала, что преступление было совершено в Москве на съемной квартире. Туда ее пригласил Райков, встреча якобы была деловой. На квартире они вместе распивали алкоголь. А затем, когда потерпевшая была в состоянии алкогольного опьянения, случилось нападение. Позже медэкспертиза выявила у женщины следы насилия.