В Свердловской области школьницы-живодерки ощипали живого голубя

В Краснотурьинске Свердловской области случайный прохожий увидел, как две школьницы проявили недюжинную жесткость, принявшись с силой выдергивать перья из живого голубя. Это увидел случайный прохожий и заснял на камеру своего смартфона. Видео уже вызвало немалый резонанс в социальных сетях.

Несколько лет назад вся страна гудела, обсуждая «хабаровских живодерок», издевавшихся над кошками и собаками. Похоже, на Урале у них появились последовательницы. По информации издания Е1.ru, девочки поймали голубя у ТК «Столичный». Они подманили его едой, а потом схватили и, усевшись на лавочку, принялись ощипывать его живьем. Изредка они били птицу о скамейку и снимали все на видео.

Ролик, где демонстрируется жестокость школьниц, взбудоражил интернет-пользователей. Большинство людей потребовали наказания для малолетних живодерок. Некоторые даже оставляли угрозы в адрес девочек.