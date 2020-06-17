Покупательницы, справившие нужду в раковину ТЦ в Сочи, попали на видео

Сегодня, 16:07

Ольга Громова

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Покупательницы, справившие нужду в раковину ТЦ в Сочи, попали на видео

В паблике «Типичный Сочи» появилось видео, которое потрясло всех завсегдатаев. На нем запечатлены две женщины, которые справить свои естественные потребности в дамской комнате решили не над унитазом. По нужде дамы поочередно сходили в раковину. В комментариях автор видео пишет, что инцидент произошел в одном из торговых центров Адлера около 11 часов дня сегодня, 21 июня.

«Как ни в чем не бывало... Средь бела дня... Наглость просто уже зашкаливает. Стараешься сделать все для людей, чтоб было все чисто и красиво, но...», - констатирует он.

По информации издания «Сочи24», администрация торгового центра сейчас разыскивает женщин, у которых свое понятие о культуре и поведении.

Пользователи Сети считают, что дамы, попавшие на видео, заслуживают наказания. Поступку нет оправдания. Некоторых пользователей возмутил факт наличия в туалете камер.

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