В Уфе найдены тела детей, пропавших в октябре прошлого года

Сегодня, 12:03

Ольга Громова

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В Уфе найдены тела детей, пропавших в октябре прошлого года

В Уфе найдены тела детей, которых правоохранители искали еще с октября минувшего года - Ильи и Вячеслава Мазовых. В розыске находился и их отец - Артем Мазов.

19 июня в реке Уфа на территории Калининского района столицы Башкирии было найдено тело одного ребенка. Через сутки, но уже из реки Белая на территории Демского района, спасатели извлекли труп еще одного мальчика.

На текущий момент дети уже опознаны, их личности установлены - это 5-летний Вячеслав Мазов и 8-летний Илья Мазов, пропавшие без вести в октябре 2019 года. Для того, чтобы выяснить причины смерти детей Мазовых, следователи назначили ряд судебных экспертиз.

В октябре минувшего года СМИ всей страны сообщали о безвестном исчезновении 37-летнего жителя Уфы Артема Мазова и двух его сыновей.

26 октября минувшего года он вместе с детьми сел в автомобиль и уехал в неизвестном направлении. Правда, машина спустя несколько дней была найдена близ санатория «Речные зори».

Тогда же стало известно, что на исчезновение мужчина решился потому, что жена хотела подавать на развод, но он категорически этому противился.

Поисковые мероприятия стартовали с конца октября прошлого года и не прекращаются до сегодняшнего дня. Тела детей уже найдены - теперь ясно, что они погибли, но что произошло с самим Артемом Мазовым?

Детей, как предполагают правоохранители, утопили намеренно, и это сделал именно их отец. Не исключено, что он сам после этого утопился. Это одна из версий, которые рассматриваются.

Издание UFA1.RU со ссылкой на свой источник в в правоохранительных органах пишет, что отец связал обоим сыновьям руки и еще живыми бросил в воду. После чего несколько раз окунул и оставил умирать.

В паблике «Плохие новости» рассматривают иную версию. Якобы Артем Мазов задушил детей, а потом утопил их тела в Белой и сам бросился в ледяную воду.

Какая из этих или других версий соответствует действительности выяснят правоохранители.

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