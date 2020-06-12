Под Новосибирском девушка со своим другом жестоко расправились с местной «секс-бомбой»

Жестокое убийство произошло в Новосибирской области. 20-летняя девушка и ее 19-летний приятель, жители поселка Сузун, жестоко расправились со своей знакомой-ровесницей. По информации издания «СибФМ», подозреваемая в убийстве юная леди погибшую откровенно не любила. Потому как она слыла «секс-бомбой» и пользовалась огромной популярностью у парней. Более того, ранее погибшая не раз отбивала поклонников у 20-летней жительницы Сузуна.

В ночь на 14 июня девушка задумала страшную месть и привлекла к воплощению своего плана в жизнь знакомого. Сначала она напоила потерпевшую алкогольными напитками, а потом предложила погулять по улицам поселка. При этом она как бы незаметно увела ее подальше от дома. А дальше все происходило, как в фильме ужасов. К прогуливающимся в безлюдном месте девчонкам подъехал на мотоцикле тот самый 19-летний парень. Он передал обвиняемой нож.

20-летняя девушка начала бить свою жертву клинком в шею. После трех ударов нож сломался. У молодого человека на этот случай был заготовлен второй нож. Однако его клинок оказался затупленным - парочка не смогла нанести проникающие ранения своей жертве.

«Он стал душить потерпевшую сначала руками, а затем наступил ногой на её шею, и стал удерживать свою ногу до тех пор, пока последняя не перестала подавать признаки жизни. После совершения убийства обвиняемые оттащили тело потерпевшей в лес, с места преступления скрылись, а наутро вместе с друзьями и знакомыми девушки инсценировали её поиски, чтобы отвести от себя подозрение», – приводит издание рассказ следователей.

Парочка, которую небезосновательно подозревают в убийстве, задержана. В содеянном молодые люди, ставшие фигурантами уголовного дела, признались.