Под Новосибирском девушка со своим другом жестоко расправились с местной «секс-бомбой»

Жестокое убийство произошло в Новосибирской области. 20-летняя девушка и ее 19-летний приятель, жители поселка Сузун, жестоко расправились со своей знакомой-ровесницей. По информации издания «СибФМ», подозреваемая в убийстве юная леди погибшую откровенно не любила. Потому как она слыла «секс-бомбой» и пользовалась огромной популярностью у парней. Более того, ранее погибшая не раз отбивала поклонников у 20-летней жительницы Сузуна.
В ночь на 14 июня девушка задумала страшную месть и привлекла к воплощению своего плана в жизнь знакомого. Сначала она напоила потерпевшую алкогольными напитками, а потом предложила погулять по улицам поселка. При этом она как бы незаметно увела ее подальше от дома. А дальше все происходило, как в фильме ужасов. К прогуливающимся в безлюдном месте девчонкам подъехал на мотоцикле тот самый 19-летний парень. Он передал обвиняемой нож.
20-летняя девушка начала бить свою жертву клинком в шею. После трех ударов нож сломался. У молодого человека на этот случай был заготовлен второй нож. Однако его клинок оказался затупленным - парочка не смогла нанести проникающие ранения своей жертве.
Парочка, которую небезосновательно подозревают в убийстве, задержана. В содеянном молодые люди, ставшие фигурантами уголовного дела, признались.
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